Жертвами суррогатного алкоголя в Ленобласти стали 49 человек

Количество жертв отравления суррогатным алкоголем в Ленинградской области продолжает увеличиваться.

Количество погибших в результате употребления суррогатного алкоголя в Ленинградской области увеличилось до 49 человек. С 5 сентября по 14 октября общее число пострадавших достигло 52 человек, трое из которых были выписаны из медицинских учреждений после проведенного лечения, сообщает РЕН ТВ.

Также стало известно, что по данному делу был арестован 44-летний петербуржец. Мужчина занимал должность руководителя склада спиртосодержащей продукции в поселке Трубников Бор.

В ходе следствия правоохранители установили, что производством и сбытом суррогатной алкогольной продукции долгое время занимались местный пенсионер и сотрудница детского сада.

Кроме того, в рамках обысков полицейские изъяли свыше 5 тысяч литров спиртосодержащей жидкости.