Отстраненный ректор СПбГУП Запесоцкий отверг обвинения в нецелевых тратах

Отстраненный от должности ректора Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов Александр Запесоцкий опроверг обвинения Генпрокуратуры в нецелевом использовании средств.

В своем обращении он назвал информацию о тратах на зарубежные поездки и рестораны недостоверной, пишет РИА Новости.

Ранее арбитражный суд удовлетворил иск о возврате государству объектов недвижимости ФНПР, включая здания университета. Согласно материалам дела, Генпрокуратура утверждает о расходовании 74 млн рублей на зарубежные поездки ректора и его семьи, а также 20 млн рублей на оплату проживания под усиленной охраной.

Запесоцкий заявил, что всегда оплачивал личные поездки через кассу вуза и практически не имел личной жизни. По его словам, поездки включали деловые программы и встречи с деятелями культуры. Ученый совет и профком студентов обратились к президенту России с просьбой вернуть Запесоцкого к управлению вузом.