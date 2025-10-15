В Петербурге обновили свыше 25 км кабельных сетей для транспорта

В Санкт-Петербурге осуществляется планомерное обновление инфраструктуры для общественного транспорта.

Как сообщает Мойка78 со ссылкой на Комитет по транспорту Петербурга, только предприятием «Горэлектротранс» было обновлено свыше 25 километров кабельных сетей. Также проведена замена 17,5 километра контактного провода и девяти силовых трансформаторов.

Параллельно ведутся масштабные работы по строительству новых парков и модернизации существующих. В районе «Ржевка» создается новый парк для электробусов, где уже завершены фундаменты нескольких зданий. На двух площадках автобусных парков организованы специальные зоны для ремонта техники.

Реконструкция продолжается на станциях метро «Фрунзенская» и «Парк Победы». На первой уже выполнен демонтаж старых сетей и установка 208 свай. Петербургский метрополитен отремонтировал 11 эскалаторов на девяти станциях. Все работы направлены на создание современных условий для надежной работы транспорта.