СК проверяет связь двух смертей в Петербурге с отравлениями в Ленобласти

Следственный комитет Петербурга начал проверку возможной связи гибели двух человек с массовыми отравлениями суррогатным алкоголем в Ленинградской области, где от метанола погибли 45 человек.

Как сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Санкт-Петербургу, 14 октября в квартире на Будапештской улице обнаружены тела мужчины и женщины без признаков насильственной смерти.

В помещении найдены бутылки и канистры с жидкостью, направленные на экспертизу. По предварительным данным, смерть наступила около две недели назад. Уголовное дело возбуждено по статье УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

Следствие устанавливает, могли ли погибшие употреблять суррогатный алкоголь, связанный с массовыми отравлениями в регионе. Расследование продолжается для выявления всех обстоятельств произошедшего и возможных каналов распространения опасной продукции.