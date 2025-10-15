В Ленобласти продлили срок узаконивания подключений к водоснабжению

В Ленинградской области продлен срок легализации самовольных подключений к системам водоснабжения и водоотведения.

Как сообщает ivbg.ru, заключить договор с ресурсоснабжающей организацией можно до 1 ноября без применения штрафных санкций.

ГУП «Леноблводоканал» предоставил владельцам неучтенных врезок дополнительно две недели для оформления документов. Заявления принимаются в 16 районных управлениях предприятия, адреса и контактные данные которых размещены на официальном сайте компании.

После окончания установленного срока специалисты усилят работу по выявлению незаконных подключений. Размер штрафа рассчитывается по диаметру трубы и может достигать 915 тысяч рублей для трубопровода сечением 40 миллиметров при действующем тарифе.

