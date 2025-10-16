МТС расширила для абонентов «голос» с помощью ИИ-сервисов

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области абоненты МТС получили доступ к новым функциям для телефонных разговоров, работающим на алгоритмах искусственного интеллекта. Речь идет о двух ключевых сервисах: переводе голосового звонка в текстовый чат и автоматической записи бесед с их последующей текстовой расшифровкой. Эти опции доступны при общении с абонентами всех российских операторов связи.
Функция «Звонок в чат» предназначена для ситуаций, когда лишний шум, нахождение на встрече или в транспорте мешают принять вызов. Отклоненный звонок перенаправляется в диалог внутри приложения «Мой МТС», где голосовой ассистент соединяет сторон. Пользователь видит речь звонящего в виде текста и может ответить, выбрав один из предлагаемых системой вариантов или напечатав свой собственный, который ИИ озвучит собеседнику.
Вторая новинка — «Интеллектуальная запись разговора» — позволяет сохранять как аудио входящих и исходящих вызовов, так и их дословную текстовую расшифровку. По данным исследования МТС, эта функция актуальна для 53% абонентов, которые привыкли делать рукописные пометки во время беседы, чтобы не упустить важные детали. Все материалы автоматически сохраняются в разделе «Звонки» приложения, где их можно повторно проверить или удалить. Сервис функционирует на смартфонах и кнопочных телефонах.
«Мы изучаем потребности жителей Санкт-Петербурга, Ленинградской области и развиваем цифровые решения для комфортного общения на базе искусственного интеллекта. — прокомментировал директор МТС в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Александр Соловенчук. — Во время исследования мы проанализировали привычки абонентов и выяснили, что большинство (63%) используют гаджеты — смартфон, планшет или компьютер — для ведения заметок во время телефонного разговора. Так родилась идея сохранять аудиозаписи вызовов, чтобы человек мог вернуться к ним в удобный момент и освежить в памяти детали беседы. Почти половина опрошенных (45%) признались, что регулярно сталкиваются со звонками в неподходящее время, теперь такие вызовы можно переадресовать в чат с голосовым ассистентом. Ежедневно мы сталкиваемся с огромными потоками информации на работе, на учебе, в быту, чтобы все разложить по полочкам, структурировать, на помощь как раз приходит искусственный интеллект».