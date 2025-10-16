МТС расширила для абонентов «голос» с помощью ИИ-сервисов

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области абоненты МТС получили доступ к новым функциям для телефонных разговоров, работающим на алгоритмах искусственного интеллекта. Речь идет о двух ключевых сервисах: переводе голосового звонка в текстовый чат и автоматической записи бесед с их последующей текстовой расшифровкой. Эти опции доступны при общении с абонентами всех российских операторов связи.

Функция «Звонок в чат» предназначена для ситуаций, когда лишний шум, нахождение на встрече или в транспорте мешают принять вызов. Отклоненный звонок перенаправляется в диалог внутри приложения «Мой МТС», где голосовой ассистент соединяет сторон. Пользователь видит речь звонящего в виде текста и может ответить, выбрав один из предлагаемых системой вариантов или напечатав свой собственный, который ИИ озвучит собеседнику.

Вторая новинка — «Интеллектуальная запись разговора» — позволяет сохранять как аудио входящих и исходящих вызовов, так и их дословную текстовую расшифровку. По данным исследования МТС, эта функция актуальна для 53% абонентов, которые привыкли делать рукописные пометки во время беседы, чтобы не упустить важные детали. Все материалы автоматически сохраняются в разделе «Звонки» приложения, где их можно повторно проверить или удалить. Сервис функционирует на смартфонах и кнопочных телефонах.