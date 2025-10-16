В центре Петербурга стало больше свободных парковочных мест

В Санкт-Петербурге новые тарифы на платные парковки привели к увеличению количества свободных мест в центральных районах города.

Как сообщает «КП-Петербург», первый день работы обновленной системы прошел в штатном режиме без технических нарушений и транспортных проблем. Журналисты издания отметили наличие доступных парковочных мест у Исаакиевского собора и гостиниц «Англетер» и «Астория», где ранее наблюдался дефицит.

Стоимость часа стоянки на самых востребованных улицах теперь составляет 360 рублей, на менее популярных — 280 и 200 рублей. Прежний тариф в 100 рублей сохранен лишь на десяти процентах улиц, преимущественно используемых местными жителями. В Центре управления парковками отметили, что пока не получали жалоб от автовладельцев, но ожидают развернутой обратной связи в ближайшие дни.

Для удобства водителей планируется установка цветных указателей зон с разной стоимостью парковки. Пока же автомобилистам рекомендуют использовать мобильное приложение и внимательно проверять номера парковочных зон во избежание штрафов в размере 3 тысяч рублей.