Ленобласть заняла второе место в конкурсе кадровых технологий

Ленинградская область заняла второе место в престижном конкурсе «Лучшие кадровые технологии Северо-Западного федерального округа — 2025».

Как сообщает allnw.ru, церемония подведения итогов состоялась в Смольном, где было представлено 27 проектов от 25 организаций. Регион получил награду в номинации, посвященной мотивации персонала.

Управление государственной службы и кадров представило проект под названием «Остаться нельзя уйти: нематериальная мотивация персонала». Его основными элементами являются развитие корпоративной культуры и укрепление командного духа. Также программа направлена на формирование благоприятного социально-психологического климата в коллективах.

Первый вице-губернатор — руководитель Администрации Губернатора и Правительства Ленинградской области Алла Астратова отметила значимость данного подхода. Она подчеркнула, что эта технология рассматривается как фундаментальная часть современной системы государственной службы, ориентированная на поддержку сотрудников.