Ленобласть удерживает четвертую позицию в рейтинге жилищного строительства

Ленинградская область сохраняет четвертое место в Российской Федерации по объемам жилищного строительства. За три квартала 2025 года в регионе введено 3,3 миллиона квадратных метров жилой недвижимости.

По данным Федеральной службы государственной статистики, Ленинградская область занимает четвертую позицию в общероссийском рейтинге по вводу жилья по итогам девяти месяцев 2025 года. В течение отчетного периода в эксплуатацию было введено 3,3 миллиона квадратных метров жилой площади, что демонстрирует снижение на 3,7% в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года.

В тройке лидеров жилищного строительства сохраняются Московская область с показателем 9,8 миллиона квадратных метров, Краснодарский край с 4,6 миллиона квадратных метров и город Москва с результатом, приближающимся к 4 миллионам квадратных метров. Совокупный объем введенного в эксплуатацию жилья по стране составил 76,6 миллиона квадратных метров, что на 5,6% ниже показателей января-сентября 2024 года, сообщает «Невский проспект».

При этом региональные власти скорректировали годовые прогнозы в положительную сторону. Ранее ожидалось введение 3,5-3,6 миллиона квадратных метров жилья, однако в сентябре заместитель председателя правительства Ленинградской области Евгений Барановский сообщил о планах достичь показателя 3,7-3,8 миллиона квадратных метров по итогам 2025 года.