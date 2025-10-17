Рэпер Macan отправится в армию в конце ноября

Российский рэпер Андрей Косолапов, известный под псевдонимом Macan, направится на срочную военную службу 28 ноября. Артист опроверг распространившуюся в СМИ информацию о своем уклонении от призыва.

Репер сообщил о начале прохождения срочной военной службы с 28 ноября. В своем Telegram-канале обращении музыкант опроверг появившиеся в средствах массовой информации сведения о его уклонении от призыва.

Он отметил, что столкнулся с большим количеством фейков. Косолапов подчеркнул, что не покидал территорию страны, не находился в Испании и не скрывался от военной службы.

Ранее в социальных сетях появилась информация, что музыкант должен был прибыть в военкомат 15 октября, однако на пункте сбора он так и не появился. При этом ранее артист уже публиковал в социальных сетях фотографию с призывного пункта и собирался пройти на военную службу.