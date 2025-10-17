В пятницу ученые зафиксировали на Солнце две мощные вспышки

В ночь на 17 октября на Солнце были зафиксированы две мощные вспышки. По мнению специалистов, они не несут угрозы для магнитосферы Земли.

По данным лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН, ночью 17 октября на поверхности Солнца произошли две вспышки. В 2:19 по московскому времени была зарегистрирована вспышка уровня М1.0, а спустя два часа, в 4:28, последовала вторая, более мощная вспышка класса М1.5.

По словам специалистов, наблюдаемые солнечные активность не представляет опасности для магнитосферы Земли. Пик возмущений, зафиксированный с 12 октября, преодолен. Текущее ослабление солнечной активности объясняется исчерпанием запасов свободной энергии.

Эксперты прогнозируют сохранение умеренно повышенного уровня активности в течение следующих 2-3 суток, однако уверенно исключают какое-либо существенное воздействие на нашу планету. Мониторинг солнечной активности продолжается в штатном режиме.

Крупные группы солнечных пятен сместились на край видимого диска, что полностью исключило их воздействие на Землю. В настоящее время исследователи сосредоточили внимание на других потенциальных факторах, включая влияние крупной корональной дыры, наблюдаемой на Солнце.

Напомним, что солнечные вспышки действительно могут вызывать магнитные бури, способные влиять на работу энергосистем, коротковолновой связи и навигационного оборудования, а также изменять маршруты миграции некоторых видов птиц и животных.