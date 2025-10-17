Из жизни ушла актриса Театра «На Литейном» Людмила Егорова

На 87-м году жизни скончалась актриса Театра «На Литейном» Людмила Егорова. Артистка отдала сцене данного коллектива свыше пяти десятилетий.

Театр «На Литейном» в Санкт-Петербурге сообщил о смерти актрисы Людмилы Егоровой. Егорова скончалась 15 октября, не дожив до своего 87-летия.

Информация о времени и месте прощания будет распространена дополнительно. Об этом сообщили в пресс-службе театра в социальной сети «ВКонтакте».

Отметим, что Людмила Егорова начала творческий путь в 18 лет на киностудии «Ленфильм». Во время подготовки к съемкам «Поднятой целины» ассистенты режиссера Александра Иванова заметили молодую актрису. После просмотра фотопроб Иванов утвердил ее на роль Варюхи. Вскоре Федор Никитин пригласил Егорову на свой курс в Ленинградский институт театра, музыки и кино.

Окончив обучение в 1968 году, актриса вошла в труппу Театра «На Литейном», где служила всю последующую карьеру.

Коллеги отмечали многогранность дарования Егоровой, органичность и особое обаяние, благодаря которым созданные ею образы находили живой отклик у публики. Особую известность Егоровой принесла роль в спектакле «С любимыми не расставайтесь». Актриса продолжала выходить на сцену до последних дней, участвуя в постановках «Отцы и сыновья» и «Пеппи Длинный чулок».