Суббота, 18 октября 2025
Санкт-Петербург
Агата Муцениеце готовится к рождению ребенка в подмосковной клинике

Даниил Александров
Фото: скриншот видео с YouTube-канала «Agata Muceniece»

Актриса Агата Муцениеце выбрала место рождения своего ребенка. Медицинское учреждение расположено в Московской области и специализируется на обслуживании пациентов высокого уровня.

Так, 36-летняя артистка остановила свой выбор на одном из престижных подмосковных медицинских центров. Учреждение известно предоставлением услуг различной категории, включая программы стоимостью от 455 тысяч рублей до двух миллионов рублей. В клинике предусмотрены различные форматы оказания медицинской помощи, в том числе с возможностью выбора условий, приближенных к домашней обстановке.

Актриса показала в социальных сетях будущую родильную палату. На кадрах видны просторные помещения, отдельные комнаты для членов семьи и полностью оборудованная кухня. Окончательный выбор места для родов будет зависеть от медицинских показаний. Однако артистка отдает предпочтение современным палатам с обновленным интерьером.

Напомним, о своей беременности Муцениеце сообщила летом, а в конце августа официально зарегистрировала брак с музыкантом Петром Дрангой. На данный момент артистка находится на заключительном этапе подготовки к рождению ребенка.

