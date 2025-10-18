Гаражный кооператив на Фучика лишился прав на землю

Владельцам гаражей на улице Фучика в Санкт-Петербурге предписано освободить территорию в трехдневный срок. В случае невыполнения требования после 21 октября последует принудительный демонтаж.

Комитет по контролю за имуществом (ККИ) Санкт-Петербурга направил уведомление гаражному кооперативу № 1 на улице Фучика с требованием освободить занимаемые земельные участки до 21 октября. Как сообщает телеканал «78», в случае неисполнения предписания городские власти приступят к принудительному освобождению территории. Речь идет о двух наделах общей площадью 4,25 гектара.

В уведомлении ККИ текущая деятельность кооператива признана незаконной. Как следует из судебных материалов, гаражи расположены на этом месте с 1965 года, первоначально на правах постоянного бессрочного пользования, которое в 2019 году было переоформлено в аренду. Договоры аренды прекратили действие 30 апреля 2021 года и не подлежали автоматическому продлению согласно законодательству, что лишило кооператив прав на использование земли.

В судебных разбирательствах по данному вопросу участвует компания ООО «РСТИ на Фучика-1», которая ведет строительство жилого комплекса на соседнем участке и получила разрешение на демонтаж гаражей в случае отказа владельцев от самостоятельного освобождения территории. После установленного срока вывозом имущества займется ГКУ «Центр повышения эффективности использования государственного имущества», а для его возврата владельцам необходимо будет компенсировать расходы и подтвердить права на имущество.