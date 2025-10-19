Полиция ищет стрелявшего в садоводстве «Зенит»

Полиция Ломоносовского района разыскивает мужчину, который произвел выстрел в местного жителя на территории садоводства «Зенит».

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, инцидент произошел вечером 18 октября в городском поселении Виллози. Пострадавший с огнестрельным ранением был доставлен в медицинское учреждение.

По информации ведомства, стрельба произошла в результате внезапно возникшего конфликта между двумя мужчинами. Так, 26-летний житель поселка Тайцы ранил 38-летнего местного жителя, после чего скрылся с места происшествия. Выстрел был произведен из травматического оружия и пришелся в область глаза.

В настоящее время полицией принимаются все необходимые меры для установления местонахождения и задержания подозреваемого. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту произошедшего инцидента. Пострадавший находится в больнице под наблюдением врачей.