Песню Майданова могут включить в школьную программу

Песня Дениса Майданова «Песня первых» может быть включена во второй перечень музыкальных произведений для изучения в школах.

Как сообщает ТАСС, об этом заявил сам заслуженный артист РФ в беседе с корреспондентами агентства. По его словам, композиция уже известна во многих учебных заведениях страны и может разучиваться на уроках музыки или в рамках внеклассной работы.

Майданов пояснил, что песня была создана на основе личного опыта, поскольку его сын является кадетом. Когда в пятом классе потребовалась современная кадетская песня, подходящего варианта не нашлось, что и побудило артиста написать новую композицию. Он отметил, что подобная проблема существует у кадетов по всей России.

Ранее «Песня первых» уже вошла в список ста рекомендованных для школьной программы композиций, однако в итоговый перечень Минпросвещения попала другая работа автора — песня «Россия». В текущем году ведомство уже направило в школы первые 37 патриотических песен для изучения.