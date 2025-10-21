Пожилые петербуржцы стали жертвами преступной схемы с курьерами

Полицейские пресекли деятельность преступной группы, члены которых выступали в роли курьеров для передачи денег, полученных обманным путем от пожилых граждан.

В Приморском крае правоохранители нейтрализовали группу лиц, занимавшихся посредничеством в мошеннических операциях на территории от Санкт-Петербурга до Сахалина. Согласно полученным данным, молодые люди за вознаграждение передавали деньги от обманутых граждан организаторам преступной схемы через третьих лиц.

В поле деятельности злоумышленников попали Сахалинская область, Приморский край, Москва и Петербург. При этом все транспортные и бытовые расходы покрывались нанимателями.

Основной мишенью фигурантов становились граждане пожилого возраста. В Уссурийске жертвами мошенничества оказались три пенсионерки 77, 84 и 87 лет. В звонках злоумышленники убеждали жертв задекларировать сбережения. Потерпевшие передавали накопления прибывавшим на такси курьерам. В одном из эпизодов пожилая женщина самостоятельно выполняла функцию курьера, изымая денежные средства у другой пострадавшей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В ходе оперативных мероприятий один из подозреваемых был задержан в аэропорту Владивостока при попытке вылета в Москву. Второго участника группы задержали в гостиничном номере в Южно-Сахалинске. Суммарный материальный ущерб от их противоправных действий превысил 10 миллионов рублей.

Было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. На данный момент оба фигуранта помещены под стражу.