Ведущие специалисты промышленности соберутся на «Экспофоруме» в Петербурге

Международный форум-выставка «Российский промышленник» откроется в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум». Мероприятие станет площадкой для обсуждения актуальных вопросов развития промышленного комплекса.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков сообщил о подготовке к проведению международного форума-выставки «Российский промышленник», который соберет в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» ведущих отраслевых специалистов. В рамках мероприятия запланировано рассмотрение ключевых вопросов промышленного развития, включая импортозамещение, обеспечение технологической независимости и модернизацию производственных мощностей.

Деловая программа включает свыше 100 мероприятий различных форматов — от стратегических сессий до переговоров с иностранными делегациями. По словам вице-губернатора, участие в форуме создает возможности для профессионального диалога, установления деловых контактов и генерации перспективных идей, способствующих развитию промышленности. Организационную поддержку мероприятию оказывают Правительство Российской Федерации, Российский союз промышленников и предпринимателей, Министерство промышленности и торговли РФ и администрация Северной столицы, сообщает «Деловой квартал — Санкт-Петербург».

Отметим, что развитие промышленного потенциала входит в перечень приоритетных направлений развития города, инициированных губернатором. В контексте реализации этих задач ранее сообщалось о выделении федеральных средств на развитие инфраструктуры Особой экономической зоны «Санкт-Петербург», что в перспективе 15 лет должно принести в городской бюджет дополнительные доходы.