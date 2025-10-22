Бывший повар из Ленобласти стал подозреваемым в убийстве коллеги

В Бокситогорском районе Ленинградской области задержан подозреваемый в убийстве повара кафе.

Сообщение об обнаружении тела мужчины с телесными повреждениями поступило в полицию 21 октября. Труп был оставлен у входа в кафе на Советской улице в городе Пикалево.

Прибывшие медицинские работники констатировали смерть 49-летнего повара данного заведения. При осмотре тела специалисты нашли резаную рану шеи и множественные ранения грудной клетки.

По предварительной информации, мужчина был убит у служебного входа в кафе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Полицейские задержали 28-летнего местного жителя по подозрению в убийстве. По данным следствия, бывший повар ресторана во время конфликта нанес мужчине ножевое ранение и продолжил атаку. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.