В БДТ уточнили обстоятельства пожара на сцене во время спектакля

Представители Большого драматического театра имени Георгия Товстоногова (БДТ) прокомментировали задымление на спектакле «Утиная охота».

Об инциденте с задымлением в финальной части спектакля «Утиная охота» стало известно 21 октября. Причиной возгорания послужило короткое замыкание при работе электротехнического оборудования, вызвавшее тление театральной декорации.

Служба пожарной безопасности театра отреагировала в течение одной минуты, полностью устранив задымление с использованием первичных средств пожаротушения. Вызов внешних аварийных служб не потребовался, а многие зрители восприняли происшествие как элемент сценографии. Об этом сообщили в пресс-службе БДТ.

В настоящее время в театре проводятся плановые пожарно-тактические учения совместно с представителями МЧС для отработки мер безопасности.

Представители учреждения подчеркнули, что все сценические материалы и декорации проходят обязательную противопожарную обработку и соответствуют требованиям технического регламента о пожарной безопасности. Администрация театра предпринимает дополнительные меры для исключения повторения подобных ситуаций.