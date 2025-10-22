СК отреагировал на проблемы жильцов дома в Выборгском районе

Следственный комитет проверит жилищные условия в поселке Житково Выборгского района Ленинградской области.

Сотрудники ведомства организовали процессуальную проверку состояния многоквартирного дома на Центральной улице в поселке Житково.

Поводом послужила информация в соцсетях о тяжелых жилищных условиях. Также местные жители сообщают о бездействии управляющей компании, а капитальный ремонт в здании не проводился с момента его сдачи в эксплуатацию в 1982 году.

На основании полученных сведений по поручению руководства регионального следственного управления организована процессуальная проверка. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СК России по Ленинградской области.

В рамках мероприятий предстоит следователям предстоит установить все обстоятельства, приведшие к возникновению сложившейся ситуации. Следствие намерено определить меры, которые должны обеспечить восстановление жилищных прав граждан.