Общественный транспорт в Петербурге готовят к зиме

В Санкт-Петербурге проводится плановая сезонная подготовка подвижного состава общественного транспорта и инфраструктуры к зимнему периоду.

Как сообщил вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков в своем Telegram-канале, эти мероприятия являются обязательным элементом системы содержания городского пассажирского транспорта. Они направлены на минимизацию сбоев в работе и обеспечение безопасности пассажиров.

СПб ГУП «Горэлектротранс» выполнил ремонтные работы на тяговых подстанциях, контактных сетях и трамвайных путях. На подвижном составе проверено состояние электрооборудования, систем отопления и пневматики. Служба пути предприятия будет очищать от снега 226,4 км путей, используя 23 единицы специальной техники.

Как передает пресс-служба Комитета по транспорту Санкт-Петербурга, автобусные перевозчики проводят техническое обслуживание транспортных средств, проверяя системы отопления, пожаротушения и аварийного открывания дверей. На автобусах установлены всесезонные шины, соответствующие требованиям эксплуатации в городских условиях на протяжении всего года.