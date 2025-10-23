Бобров рассказал о результатах работы инспекции в Вороново

По информации главы ведомства Ивана Боброва, в ходе контрольных мероприятий ГИН Москвы в поселке Вороново было возвращено в правовое поле более тысячи квадратных метров земельной территории, занятой самостроем.

В Троицком административном округе на участке, изначально предназначенном для производственно-складского комплекса, специалисты инспекции зафиксировали факт размещения капитальных объектов недвижимости, возведенных с серьезными нарушениями земельного законодательства.

Иван Бобров прокомментировал ситуацию: «Объекты площадью 1360 квадратных метров инспекторы обнаружили на территории, которая ранее была предоставлена в аренду под производственно-складской комплекс, постройки были возведены без разрешений и согласований, а на момент обследования документы на использование земельного участка отсутствовали, таким образом, правовых оснований для размещения данных строений не было».

После принятых ГИН Москвы мер объекты были демонтированы, а земельный участок приведен в соответствие с установленными нормативами. Руководитель инспекции также обратил внимание предпринимательского сообщества на доступный инструментарий для предотвращения подобных нарушений, рекомендовав использовать ресурсы цифровой платформы «Открытый контроль», где бизнес может получить квалифицированную информационно-правовую поддержку и заранее оценить возможные риски несоответствия обязательным требованиям.

На текущей неделе Бобров рассказал о противодействии незаконному занятию территории в Молжаниновском районе.