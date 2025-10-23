УФАС признало недостоверной рекламу компании «Петербургская Недвижимость»

Управление Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу признало рекламные материалы компании «Петербургская Недвижимость» недостоверными и нарушающими законодательство.

Как сообщает пресс-служба Управления Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу, основанием для проверки послужила жалоба гражданина на рекламу квартир в новостройке со сдачей в 2025 году. В объявлении указывалась стоимость 17 тысяч рублей в месяц при первоначальном взносе 400 тысяч рублей.

В ходе рассмотрения дела специалисты ведомства установили, что для получения заявленных условий необходимо было соответствовать дополнительным требованиям, не указанным в рекламных материалах. Кроме того, данное предложение распространялось только на одну конкретную квартиру, что также не было отмечено в объявлении. Эти обстоятельства позволили классифицировать рекламу как недостоверную согласно положениям Закона о рекламе.

Материалы дела переданы уполномоченному должностному лицу для возбуждения производства по статье Кодекса об административных правонарушениях. Компания «Петербургская Недвижимость» может быть привлечена к административной ответственности за нарушение рекламного законодательства. Решение было принято после тщательного анализа всех обстоятельств и представленных доказательств.