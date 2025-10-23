В Петербурге начнут строить новый пункт управления ЗСД

В Санкт-Петербурге на территории Южной эксплуатационной базы Западного скоростного диаметра начнется строительство двухэтажного центра управления.

Как сообщает «Деловой квартал — Санкт-Петербург», новый объект будет координировать работу технических систем и контролировать транспортные потоки на магистрали.

Проект реализует компания «Оператор скоростных автомагистралей-Север» под руководством Алексея Никифорова. Строительство запланировано на участке на Кубинской улице, где разместится здание общей площадью около 900 квадратных метров. Поиск подрядчика для выполнения работ начался 22 октября и должен завершиться 24 октября 2025 года.

Первый этаж сооружения площадью 450 квадратных метров займет централизованный пункт управления системами безопасности. В здании оборудуют диспетчерский зал с видеостеной и установят комплекс технических средств для круглосуточного мониторинга дорожной обстановки. Срок реализации всего проекта оценивается примерно в три года.