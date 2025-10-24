Мошенники стали пугать россиян уголовной статьей за раскрытие данных

В России зафиксирована новая многоэтапная схема мошенничества, основанная на запугивании граждан.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на директора продукта «Защитник» Андрея Бийчука, злоумышленники используют угрозы уголовным преследованием за так называемое раскрытие персональных данных.

Схема начинается с телефонного звонка от имени пенсионного фонда, где фейковый сотрудник просит предоставить паспортные данные под предлогом проверки. Спустя 24 часа пострадавшему звонят мнимые правоохранители, которые утверждают о существовании уголовной ответственности за разглашение собственных конфиденциальных сведений.

Мошенники убеждают жертву в желании помочь избежать наказания, но для получения статуса пострадавшего требуют оплаты. Обманутым гражданам рассылают инструкции по снятию денежных средств в банке под видом оформления декларации с последующей передачей наличности специальному курьеру.