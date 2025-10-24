В Кировском районе нашли костные останки времен ВОВ

В Кировском районе Ленинградской области начата проверка после обнаружения костных останков человека.

Как сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Ленинградской области, скелетированные останки были найдены на территории больничного городка в городе Кировске. По предварительной информации, они могут относиться к периоду Великой Отечественной.

По изъятым останкам назначены судебные медико-криминалистические экспертизы. Специалисты установят возраст и пол погибшего, а также определят причину смерти. Проведение исследований позволит получить точные данные об обстоятельствах произошедшего.

По завершению проверки и экспертиз будет принято соответствующее процессуальное решение. В настоящее время следователи выясняют все детали обнаружения останков на территории больничного комплекса в Кировске Ленинградской области.