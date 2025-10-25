В российских вузах могут ограничить платный прием на творческие специальности

Правительство России планирует ввести ограничения на количество платных мест по популярным творческим направлениям в вузах.

В российских высших учебных заведениях предполагается введение новых нормативов, регулирующих количество платных мест на отдельных направлениях подготовки. По словам академика РАН Михаила Федорука, особое внимание уделяется творческим специальностям, включая дизайн.

Он добавил, что инициатива реализуется в рамках поручения президента о повышении качества платного образования и ограничении набора абитуриентов на направления, не имеющие устойчивого спроса на рынке труда.

Правительство запланировано установление максимальных квот для платного приема в вузах, которые должны быть определены до конца текущего года. По оценкам экспертов, первоочередным ограничениям подвергнутся так называемые «экзотические» специальности, появившиеся в университетах в период популярности определенных профессий. В качестве примера фигурирует дизайн, демонстрирующий высокий конкурс среди поступающих при нестабильной востребованности выпускников на рынке труда.

Правительственные ограничения, вероятно, не затронут классические научные дисциплины — физику, математику, химию и биологию. Эти направления сохранят поддержку благодаря своей традиционной востребованности и фундаментальному значению для развития науки и экономики страны.