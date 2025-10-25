В Ленобласти археологи нашли фундамент бани времен Крылова

Археологи обнаружили фундамент исторической бани на территории усадьбы Приютино, связанной с именем баснописца Ивана Крылова.

Как сообщил председатель Комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области Владимир Цой, в ходе археологических работ на территории усадьбы Приютино был выявлен фундамент бани, имеющей отношение к периоду пребывания в усадьбе баснописца Ивана Крылова.

Цой напомнил, что в соответствии с поручением губернатора в 2025 году началась разработка комплексного проекта реставрации усадьбы Приютино, расположенной во Всеволожске. Было принято решение о концептуальной основе на ранее предложенные проектные решения с их дополнением комплексными научными исследованиями.

Проведенные археологические изыскания позволили выявить новые исторические объекты, представляющие культурную ценность. Обнаруженный фундамент старинной бани станет элементом музейного показа после завершения реставрационных работ.