Свыше 170 тысяч петербуржцев вышли на уборку городских территорий

В Санкт-Петербурге состоялся общегородской осенний субботник. В мероприятии приняли участие свыше 170 тысяч человек. Как сообщила пресс-служба администрации губернатора Александра Беглова, в ходе мероприятия было очищено порядка 21 миллиона квадратных метров городских территорий.

Участники акции собрали 5,7 тысячи кубометров отходов, а также высадили 750 деревьев и 600 кустарников. В субботнике участвовали представители различных возрастных и профессиональных групп, включая сотрудников жилищно-коммунальных служб, дорожных и садово-парковых предприятий, студентов, школьников и работников органов власти. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Во всех районах города работали пункты выдачи инвентаря, а к работам привлекли свыше 3650 единиц специализированной техники. Работы проводились на многочисленных общественных пространствах, включая Любашинский сад, Заневский парк, территорию у Среднего Суздальского озера, Парк авиаторов, бульвар Новаторов и Федоровский сквер.

Центральной площадкой субботника стал парк 300-летия Санкт-Петербурга, где состоялась посадка 80 молодых елей в честь юбилея Победы в Великой Отечественной войне и прошло награждение победителей детского творческого конкурса «Мы — за чистоту!».