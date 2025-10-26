Бастрыкин взял на контроль ситуацию с нарушением прав жителей Петергофа

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки из-за нарушения прав жителей новых районов Петергофа.

Поводом для вмешательства стали многочисленные жалобы граждан, поступившие на официальную страницу главы ведомства в социальной сети «ВКонтакте». Заявители сообщили о систематическом нарушении прав жителей новых кварталов Петергофа.

По их словам, в районе было построено и введено в эксплуатацию несколько крупных жилых комплексов, однако необходимые объекты социальной инфраструктуры так и не созданы. В ходе проверки выяснилось, что проект строительства новых школ не был реализован. При этом здание бывшей школы перепрофилировали под гостиничный комплекс. Из-за этого школьники из новых микрорайонов вынуждены ездить в учебные заведения, которые находятся далеко от их домов.

Многочисленные обращения жителей в различные инстанции не помогли решить эту проблему. Об этом сообщили в пресс-службе СК России.

На основании полученной информации ведомство организовало процессуальную проверку. Александр Бастрыкин поручил руководителю управления Павлу Выменцу предоставить детальный отчет как о предварительных, так и об окончательных результатах расследования.

Исполнение этого поручения и ход проверки взяты на личный контроль в центральном аппарате Следственного комитета.