Волонтеры вернули городу парадный вход на Разъезжей улице

В Санкт-Петербурге завершена реставрация исторического парадного входа в доме на Разъезжей улице. Архитектурный элемент был восстановлен силами волонтерской команды.

Реставрационные работы продолжались более полутора лет и проводились силами волонтерской команды «Гэнг». Архитектурный элемент был закрыт бетонными плитами в начале 1990-х годов. В процессе реставрации специалисты демонтировали бетонные конструкции, провели очистку поверхностей и обнаружили под слоями краски декоративную роспись, имитирующую мраморную текстуру.

Также находкой стал американский дверной доводчик 1903 года выпуска. Это устройство планируется включить в экспозицию, посвященную истории здания. При этом восстановленный вход адаптирован для современного использования: он оборудован светильниками с датчиками движения и готов к размещению указателей.