Юлия Барановская вернулась к работе после экстренных операций

Телеведущая Юлия Барановская была выписана из медицинского учреждения после экстренной госпитализации и двух хирургических вмешательств.

Журналистка самостоятельно сообщила о выписке 27 октября в своем Telegram-канале. Проблемы со здоровьем возникли у Барановской внезапно во время рабочей командировки на Ямале.

Врачи провели ведущей две операции — основную и контрольную, после чего ее состояние стабилизировалось. Причиной недомогания стали последствия родов, однако конкретные медицинские детали не раскрываются. После перевода из реанимации в обычную палату телеведущей разрешили вернуться в Москву для дальнейшего восстановления.

Даже до официальной выписки Барановская смогла вернуться к профессиональной деятельности и посетила закрытый показ шоу «Форт. Возвращение легенды». Съемочная группа оперативно доставила ведущую в Салехардскую окружную клиническую больницу при первых признаках острой боли в животе во время работы над проектом «Большие семьи большой страны».