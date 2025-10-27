Понедельник, 27 октября 2025
$80.97 €94.08 ¥11.31
8.4 C
Санкт-Петербург
Новости

Юлия Барановская вернулась к работе после экстренных операций

Дмитрий Григорьев
Фото: скриншот видео с YouTube-канала «Импровизация»

Телеведущая Юлия Барановская была выписана из медицинского учреждения после экстренной госпитализации и двух хирургических вмешательств. 

Журналистка самостоятельно сообщила о выписке 27 октября в своем Telegram-канале. Проблемы со здоровьем возникли у Барановской внезапно во время рабочей командировки на Ямале.

Врачи провели ведущей две операции — основную и контрольную, после чего ее состояние стабилизировалось. Причиной недомогания стали последствия родов, однако конкретные медицинские детали не раскрываются. После перевода из реанимации в обычную палату телеведущей разрешили вернуться в Москву для дальнейшего восстановления.

Даже до официальной выписки Барановская смогла вернуться к профессиональной деятельности и посетила закрытый показ шоу «Форт. Возвращение легенды». Съемочная группа оперативно доставила ведущую в Салехардскую окружную клиническую больницу при первых признаках острой боли в животе во время работы над проектом «Большие семьи большой страны».

Узнавайте о новостях первыми в наших официальных каналах в Telegram и Дзене

Поделиться:

Читайте также

Новости

Проект строительных классов Петербурга вошел в топ-7 России

Образовательная инициатива «Строительные классы» от петербургского девелопера «Главстрой Санкт-Петербург» включена в число семи лучших проектов международной премии InterComm 2025. Важно отметить, что компания из Северной столицы стала единственным региональным номинантом в этой категории, остальные шесть позиций заняли федеральные игроки.Программа, реализуемая в школе № 142 жилого комплекса «Северная долина», была разработана в партнерстве с Центром опережающей профессиональной подготовки города, администрацией учебного заведения и девелопером. Проект направлен на раннее профессиональное ориентирование школьников в строительной отрасли.Образовательный формат сочетает теоретические модули, подготовленные совместно с Колледжем Метростроя, СПбГАСУ и Академией цифровых технологий, с практическими занятиями и участием в отраслевых соревнованиях. Уже через год после старта проекта в 2024 году его воспитанники добились успеха на региональном чемпионате «Профессионалы» в компетенциях «Малярно-декоративные работы» и «Облицовка плиткой»...
Читать далее
Общество

Гребной клуб «Причал’Ю» завершил сезон с рекордной посещаемостью

В Санкт-Петербурге подвели итоги сезона-2025 гребного клуба «Причал’Ю», расположенного в экорайоне «Юнтолово», — совместного проекта «Главстрой Санкт-Петербург» и АНО «Центр поддержки и развития водных видов спорта». За прошедший сезон клуб посетили более 1500 человек, а заключительным событием стала четвертая «Юнтоловская регата», собравшая спортсменов из Москвы, Подмосковья, Пскова, Твери, Санкт-Петербурга и Ленинградской области.Особенностью этого года стало значительное увеличение дистанции — маршрут протянулся на 10 км через Юнтоловский заказник до акватории Лахтинского разлива, с дополнительной дистанцией 20 км для опытных участников.В соревнованиях участвовали различные плавсредства включая драконы, сапборды, байдарки, каяки, академические лодки и самодельный катамаран. Абсолютными победителями стали экипажи Алексея Мещерякова и Евгения Аверьянова на дистанции 10 км, а также Ирины Умницыной, Сергея Чумаченко и Владимира Левченко на 20 км.Сезон запомнился...
Читать далее

Популярное

дтп ленобласть авто смерть дети суд погода авария петербург пожар метро дороги чп акция прокуратура общество ремонт праздник интернет музыка деньги нарушения здоровье задержание рейтинг мчс жильё тепло штраф реставрация город технологии выборг документы мвд чемпионат россии выплаты транспорт помощь реклама авито больница ограбление связь форум

Новости дня

Новости

Депутат Певцов назвал уехавших артистов «ждунами» и «шипящими»

Ленинградская область

В Ленобласти рассмотрят повышение зарплат воспитателям

Новости

Электродепо «Автово» в Петербурге отметило 70-летний юбилей

Новости

Около 5 тысяч участников посетят форум БРИКС в Петербурге

Ленинградская область

Фитнес-блогер из Ленобласти стал призером всероссийской премии

Новости

УФАС Петербурга проверит рекламную акцию «Бургер Кинга»

Ленинградская область

СК просит помощи в поисках пропавшего в Кингисеппе мужчины

Новости

В Петербурге увеличат количество камер фотовидеофиксации

Новости

Краснодарский край лидирует по количеству жалоб на работу Интернета

Новости

В четырех районах Петербурга ограничат движение транспорта

Новости

В Петербурге создали ледорезную амфибийную машину для МЧС

Ленинградская область

Незаконный причал демонтирован на озере Вероярви в Ленобласти

Ленинградская область

На девяти трассах Ленобласти ввели ограничения движения

Новости

Инстасамка раскаялась в скандальном творчестве на интервью у Собчак

Новости

Должник в Петербурге перечислил четыре миллиона рублей за один день

Новости

В Минздраве напомнили о росте заболеваемости гриппом зимой

Ленинградская область

В Ленобласти майнинг-ферма причинила ущерб на миллиард рублей

Новости

Водитель с 26 нарушениями совершил наезд на ребенка в Петербурге

Новости

Элен Запашная прокомментировала признание в измене бывшего мужа

Новости

Москвитина считает, что многоженство противоречит Конституции 

Ленинградская область

Александр Дрозденко поздравил жителей с Днем Устава области

Ленинградская область

Ленобласть заняла 16 место по доступности аренды жилья

Новости

Минтруд сообщил о досрочных январских выплатах

Новости

При пожаре в 1-м Рабфаковском переулке погиб мужчина

Новости

Колесов сообщил о рекордно теплой ночи в Петербурге

Новости

Новый альбом BTS выйдет в 2026 году

Новости

ФАС оштрафовала «Водоканал» на 600 тысяч рублей

Ленинградская область

Экс-следователь осужден за получение взятки в 100 тысяч рублей

По теме

Подпишись на наши соцсети

ВКонтактеVK ОдноклассникиOK TelegramTelegram ДзенДзен

Сообщить новость

Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

ИЛИ ПИШИТЕ

Написать в редакцию

Интернет-издание Gazeta.SPb – это онлайн-газета, которая ежедневно представляет своим читателям последние новости России и Санкт-Петербурга. Новости Санкт-Петербурга сегодня – это политика, общественные настроения, важные события и мероприятия, новости бизнеса и социальной сферы. Кроме того, новости СПб сегодня – это, конечно, события культуры и искусства: премьеры и выставки, концерты и театральные спектакли.

На страницах Gazeta.SPb вы узнаете последние новости дня, которые затрагивают не только Санкт-Петербург, но и всю Россию. Политика и власть, деньги и бизнес, культура и спорт, – основные темы, которые Gazeta.SPb затрагивает каждый день!

На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила о применении рекомендательных технологий в виджетах информационного ресурса «24СМИ»
Рекомендательные технологии в блоках платформы рекомендаций Sparrow
Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2»

Сетевое издание Gazeta.SPb Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73908 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 12 октября 2018 года.

Главный редактор Гроцкая Клавдия, info@gazeta.spb.ru, тел: +7 (812) 627-21-84. Учредитель АО "Открытые Медиа", info@gazeta.spb.ru

Адрес учредителя: 197374, Россия, Санкт-Петербург, Торфяная дорога, дом 17, корпус 6, строение 1, помещение 67Н

Пожалуйста, все пожелания и претензии к текстам, опубликованном в Gazeta.SPb, отправляйте ТОЛЬКО по электронной почте.

Адрес и телефон редакции ООО "Рост": 197022, Россия, г.Санкт-Петербург, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АПТЕКАРСКИЙ ОСТРОВ, УЛ ЧАПЫГИНА, Д. 6 ЛИТЕРА П, ОФИС 316, +7(812) 627-21-84

По вопросам рекламы: +7 (812) 309-29-36, reklama@gazeta.spb.ru

© 2007-2025 Gazeta.SPb