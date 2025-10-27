Электродепо «Автово» в Петербурге отметило 70-летний юбилей

Электродепо «Автово» в Санкт-Петербурге отмечает 70-летний юбилей со дня основания.

Согласно информации пресс-службы Комитета по транспорту Санкт-Петербурга, вице-губернатор Кирилл Поляков провел встречу с сотрудниками предприятия и ветеранами отрасли, поздравив их с памятной датой. В честь праздника в депо организовали праздничный концерт с участием творческих коллективов.

Председатель Комитета по транспорту Валентин Енокаев отметил историческую роль предприятия, сотрудники которого готовили подвижной состав к запуску Ленинградского метрополитена в 1955 году. По его словам, профессионалы-первопроходцы успешно справились с задачей по подготовке транспортной инфраструктуры к приему пассажиров. Ветеран отрасли Алексей Кравцов поделился воспоминаниями о своей работе в метро, начавшейся в январе 1972 года.

На момент открытия метрополитена парк депо насчитывал 59 вагонов типа «Г», сформированных в 12 составов. Через месяц начались поставки современных вагонов серии «Д», для эксплуатации которых подготовили 12 локомотивных бригад. До открытия электродепо «Московское» в 1972 году предприятие «Автово» обслуживало все три линии ленинградской подземки.