Депутат Певцов назвал уехавших артистов «ждунами» и «шипящими»

Депутат Государственной думы Дмитрий Певцов выразил негативное отношение к деятелям культуры, покинувшим Россию.

Как сообщает NEWS.ru, народный артист РФ выступил с такой позицией в ходе встречи с участниками студенческого фестиваля ВГИК в Москве. По его мнению, когда у этих людей закончатся денежные средства, они предпримут попытки вернуться на родину.

Певцов упомянул Чулпан Хаматову в числе тех, кто, по его выражению, «шипят» и «воняют» за границей. Он также заявил о наличии «ждунов» среди распределителей финансирования в кинематографе. Депутат отметил, что такие лица, по его убеждению, безразличны к стране и думают только о личных доходах.

Борьба с подобными явлениями в культурной сфере, по словам Певцова, представляет сложность, но является возможной. Ранее парламентарий уже высказывался об Алле Пугачевой, заявив о ее забвении в России. Он также критически отозвался об уехавших артистах, которые, по его мнению, вместо творчества занимаются критикой.