В Ленобласти рассмотрят повышение зарплат воспитателям

Власти Ленинградской области разработали законопроект о повышении заработной платы сотрудников детских садов.

Как сообщает «Невский проспект», документ уже направлен в Законодательное собрание региона для рассмотрения. Реализация данной инициативы затронет тысячи работников дошкольного образования по всей области.

Планируется, что увеличение доходов работников дошкольных учреждений будет обеспечено через изменение принципов расчета субвенций муниципалитетам. Эта мера позволит приблизить заработки воспитателей к среднемесячному уровню по экономике области. Такой подход соответствует задачам по повышению престижа педагогической профессии.

В настоящее время поправки уже получили одобрение депутатов в первом чтении. Следующим этапом станет их окончательное рассмотрение и утверждение. Ожидается, что новый механизм финансирования вступит в силу с начала следующего финансового года после принятия всех необходимых процедур.