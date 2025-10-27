Прокуратура добилась устранения нарушений в петербургской больнице

Прокуратура Колпинского района выявила серьезные нарушения в сфере использования государственного имущества в одном из медицинских учреждений.

Согласно информации пресс-службы Прокуратуры Санкт-Петербурга, проверка установила отсутствие программы текущего ремонта здания, что привело к систематическим подтоплениям помещений и проблемам с водоотведением. Дополнительно на стенах лестничных пролетов были обнаружены трещины в штукатурном слое.

Надзорный орган направил руководителю учреждения представление об устранении всех выявленных нарушений. Документ был рассмотрен и полностью удовлетворен администрацией медицинской организации. В настоящее время в здании уже организованы работы по текущему ремонту, направленные на ликвидацию всех выявленных недостатков.

Должностные лица, допустившие нарушения в содержании государственного имущества, привлечены к дисциплинарной ответственности. Меры приняты в рамках исполнения требований прокуратуры по наведению порядка в сфере эксплуатации объектов государственной собственности.