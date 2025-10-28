В Ленобласти свыше 6,5 тысяч жителей остались без света из-за долгов

В Ленинградской области более чем 6,5 тысяч жителей были отключены от электроснабжения из-за большой задолженности за потребленную электроэнергию.

По данным Петербургской сбытовой компании, с января по сентябрь 2025 года бытовым абонентам региона направлено свыше 50 тысяч уведомлений о возможном ограничении подачи электроэнергии. Общая сумма долгов, по которым направлялись предупреждения, достигла 1,3 млрд рублей.

Фактическое отключение коснулось 6 519 потребителей, совокупная задолженность которых составила 154,8 млн рублей. Компания подчеркивает, что ограничение подачи ресурса применяется только после исчерпания всех возможностей досудебного урегулирования вопроса.

Параллельно с ограничениями подачи электроэнергии ведется активная работа по взысканию задолженностей через судебные инстанции. За девять месяцев текущего года подано 6,2 тысячи исковых заявлений и заявлений о вынесении судебных приказов на общую сумму 246 млн рублей. Большинство судебных решений выносится в пользу энергосбытовой компании.