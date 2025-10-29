Руководитель одной из автошкол Петербурга признан виновным в обмане учеников

Бывший руководитель частной автошколы в Санкт-Петербурге осужден за мошенничество. Суд признал его виновным в многократном обмане учащихся.

Суд признал учредителя и бывшего генерального директора частной автошколы виновным по 49 эпизодам мошеннической деятельности. Как установило следствие, в период с 2019 по 2024 год обвиняемый предлагал курсантам обеспечить успешную сдачу экзамена в ГАИ даже при наличии нарушений правил дорожного движения.

Злоумышленник позиционировал себя в качестве посредника для передачи денежных средств инспекторам. Однако собранные деньги фигурант оставлял себе, не имея реальных связей в органах правопорядка.

Размер каждого платежа составлял от 15 до 45 тысяч рублей, а общая сумма ущерба достигла 993 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

Суд назначил виновному наказание в виде четырех лет лишения свободы условно с испытательным сроком продолжительностью три года. Дополнительной мерой ответственности стал штраф в размере 800 тысяч рублей.