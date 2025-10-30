Предприниматель из Ленобласти задержан за оформление 14 нелегальных мигрантов

В Волховском районе Ленинградской области задержан индивидуальный предприниматель. Мужчину подозревают в организации фиктивных трудовых договоров с иностранными гражданами.

Сотрудники экономической полиции установили, что в июле текущего года бизнесмен предоставил в миграционную службу сведения о заключении трудовых договоров с 14 гражданами государств ближнего зарубежья, у которых истекал срок действия трудового патента. При этом фактически мигранты не работали у предпринимателя и изначально не планировали осуществлять трудовую деятельность.

На основании полученных данных было возбуждено уголовное дело по статье об организации незаконной миграции. Материалы расследования направлены в миграционную службу для решения вопроса об аннулировании оснований нахождения иностранных граждан на территории страны. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В настоящее время продолжаются оперативно-следственные мероприятия по установлению соучастников противоправной деятельности.