Транспорт в Петербурге может перейти на оплату по геолокации

В Санкт-Петербурге анонсировали запуск новой системы оплаты проезда в общественном транспорте, которая будет основана на определении местоположения пассажира.

На Международном Муниципальном Форуме БРИКС 2025 с докладом выступил заместитель директора СПб ГКУ «Организатор перевозок» Александр Семенов. В рамках сессии «Цифровые города и интеллектуальное строительство» он рассказал о подходе Санкт-Петербурга к модернизации общественного транспорта и его адаптации к запросам пассажиров.

Основой преобразований является масштабная цифровизация. Как сообщил представитель учреждения, доля электронных платежей за проезд достигла 98,5%, при этом все транспортные средства оснащены терминалами для их приема. Весь новый подвижной состав комплектуется датчиками пассажиропотока, системами помощи водителю и бортовыми компьютерами. В настоящее время пассажиры могут оплачивать поездки через мобильное приложение с полным городским тарифным меню.

Также перспективе в нем появится функция дистанционного оформления льготных проездных, а в следующем году планируется запуск сервиса оплаты по геопозиции. Параллельно ведутся работы по созданию новых видов билетов для бесшовной интеграции железнодорожного транспорта в городскую маршрутную сеть. Об этом рассказали в пресс-службе Комитета по транспорту Санкт-Петербурга.

Семенов рассказал и о подготовке кадров, которая требует нового уровня квалификации для работы с технологиями, и импортозамещение, которое должно быть реализовано без снижения качества услуг.

Особый акцент в выступлении был сделан на применении технологий искусственного интеллекта. По словам докладчика, накопленные массивы данных открывают значительные перспективы для оптимизации маршрутов, прогнозирования пассажиропотока и повышения уровня безопасности.