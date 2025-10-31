Сергей Бебенин возглавил группу по защите прав потребителей

Председатель Законодательного собрания Ленинградской области Сергей Бебенин возглавил рабочую группу по актуализации законодательства о защите прав потребителей.

Как сообщает ivbg.ru, первое заседание состоялось 30 октября в Москве в рамках комиссии Совета законодателей при Федеральном Собрании РФ. Заместителем руководителя группы избран первый заместитель председателя комитета Совета Федерации Александр Савин.

Сергей Бебенин пояснил, что группа создана по решению Президиума Совета законодателей, принятому весной этого года. Участникам предстоит собрать новые материалы из регионов и проанализировать информацию от Роспотребнадзора. Сенатор Сергей Перминов отметил, что закон о защите прав потребителей превратился в сложный документ, требующий систематизации.

Особое внимание на заседании уделили регулированию цифровой среды. Александр Козловский констатировал ежегодный рост онлайн-торговли на 23% и предложил привлечь к работе экспертов и торговые площадки. Представитель Роспотребнадзора Наталья Павлюченко указала на проблему отступления подзаконных актов от базовых гарантий закона.