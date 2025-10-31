Присяжные вынесли обвинительный вердикт по делу об убийстве в Пикалево

В Ленинградской области присяжные заседатели вынесли обвинительный вердикт по делу об убийстве с особой жестокостью.

Как сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Ленинградской области, 46-летний житель Пикалево признан виновным в совершении преступления по статье Уголовного кодекса «Убийство группой лиц с особой жестокостью». Ранее подсудимый неоднократно привлекался к ответственности за особо тяжкие преступления.

Следствие установило, что в августе 2024 года обвиняемый совместно с соучастником совершил убийство 52-летнего знакомого после совместного распития спиртных напитков. Тело потерпевшего с многочисленными колото-резаными ранениями было обнаружено в подъезде жилого дома. Конфликт между мужчинами возник на почве алкогольного опьянения.

Подсудимый воспользовался правом на рассмотрение дела с участием присяжных заседателей. После изучения всех представленных доказательств коллегия присяжных единогласно приняла решение о виновности обвиняемого. На основании вынесенного вердикта суд назначит подсудимому соответствующее наказание за совершенное преступление.