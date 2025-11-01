Енокаев рассказал про интеграцию электричек в транспортную систему Петербурга

В Санкт-Петербурге планируется интеграция пригородных электричек в единую транспортную систему города в рамках концепции наземного метро.

Как заявил в интервью «Фонтанке председатель Комитета по транспорту Валентин Енокаев, ключевым шагом станет введение единого тарифа и возможность использования карты «Подорожник» для оплаты проезда в электропоездах. Это позволит пассажирам пересаживаться с автобусов на более эффективный железнодорожный транспорт. Основной акцент делается на маршруты из городов-спутников в пределах городской черты.

Енокаев отметил, что для успешной реализации проекта необходимы четыре составляющие: современные станции, обновленный подвижной состав, удобное расписание и единый тариф. В 2026 году планируется начать тестирование системы на Витебском направлении по маршруту Санкт-Петербург — Павловск.

Особое внимание уделяется развитию станций, включая перенос платформы на Удельной и строительство новых остановочных пунктов, например, на улице Турку. По словам Енокаева, конечной целью является изменение транспортных предпочтений пассажиров в пользу внутригородских железнодорожных маршрутов. Проект также предусматривает возможное включение электричек в единый месячный билет после оценки перетока пассажиров.