Пассажиры рейсов в Петербург столкнулись с задержками из-за атаки БПЛА на Сочи

Вылет рейсов из сочинского аэропорта в Санкт-Петербург и другие города задерживается на несколько часов после ночной атаки беспилотников на Краснодарский край.

Аэропорт Сочи временно прекратил работу в связи с массовой атакой беспилотных летательных аппаратов на Краснодарский край. Силы противовоздушной обороны перехватили 32 дрона в ночь на 2 ноября, после чего воздушная гавань возобновила работу.

Многочасовое закрытие аэропорта вызвало задержки 27 вылетающих рейсов, включая рейс «Аэрофлота» в Петербург с переносом на два часа. Также задержаны 29 прибывающих авиарейсов из различных городов России и зарубежных направлений. Два воздушных судна были перенаправлены на запасные аэродромы, сообщает «Мойка78».

В пресс-службе аэропорта сообщили, что все системы работают в штатном режиме после ночного происшествия. Пассажирам предоставили воду, дополнительные места для отдыха и создали особые условия для семей с детьми.