Ледник в Антарктиде отступает с рекордной скоростью

Ученые зафиксировали рекордное отступление ледника Гектория в Антарктиде, которое стало самым быстрым в современной истории.

Как сообщает Planet Today, за 16 месяцев ледник отступил на 25 километров, причем восемь километров были потеряны всего за два месяца. Исследование, опубликованное в журнале Nature Geoscience, выявило механизмы, вызвавшие столь стремительное отступление.

Гляциологи установили, что отступление вызвано сочетанием ледниковых землетрясений и образования истонченной ледяной равнины. После разрушения шельфового ледника Ларсен-Б в 2002 году ледник Гектория лишился естественной поддержки. Повышение температуры океана и штормы усугубили ситуацию, приведя к расколу плавучего льда на айсберги.

Ученые предупреждают, что аналогичные процессы могут затронуть более крупные антарктические ледники, включая ледник Туэйтса. Это способно значительно ускорить повышение уровня мирового океана. Исследование выявило пробелы в современных гляциологических моделях и необходимость совершенствования методов мониторинга ледников.