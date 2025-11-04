Паулина Андреева рассказала о сложностях после развода с Бондарчуком

Актриса Паулина Андреева открыто рассказала о сложном периоде после развода с Федором Бондарчуком.

Весна 2025 года стала для артистки временем серьезных перемен и переосмысления жизни. Андреева призналась, что столкнулась с внутренней неуверенностью и необходимостью строить жизнь без привычной поддержки.

Актриса отметила, что ей пришлось отказаться от стремления все контролировать, что стало настоящим вызовом для ее перфекционистской натуры. Теперь она учится отличать то, что в ее силах изменить, от того, что невозможно предугадать. По словам Андреевой, этот болезненный опыт помог ей стать сильнее и научиться ценить собственную самостоятельность.

Напомним, что о расставании пары стало известно 21 марта 2025 года. Брак Андреевой и Бондарчука продлился с сентября 2019 года, у них есть сын Иван. После развода актриса решила уехать из России для переосмысления жизни. Сегодня она открыто делится переживаниями и считает этот опыт важной школой жизни.