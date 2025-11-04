Петербуржцы заняли очередь в Эрмитаж в День народного единства

В Санкт-Петербурге четвертого ноября образовалась масштабная очередь на Дворцовой площади за бесплатными билетами в Эрмитаж.

Акция приурочена к празднованию Дня народного единства и предусматривает свободный вход во все филиалы музея. Посетители стремятся попасть не только в основной комплекс, но и в Главный штаб, дворец Меншикова и другие объекты музейного объединения.

Организаторы заранее предупредили об ограниченном количестве билетов, которые распределяются по временным интервалам для регулирования потока. Часть посетителей оформила пропуска онлайн через официальный сайт Эрмитажа, остальные надеются получить билеты в кассах. Несмотря на длительное ожидание, настроение у собравшихся праздничное — многие пришли целыми семьями.

Очередь растянулась по всей Дворцовой площади. Праздничный день вновь подтвердил высокий интерес петербуржцев и гостей города к культурному наследию. Бесплатные посещения музеев в знаменательные даты стали уже традицией, собирающей тысячи ценителей искусства.