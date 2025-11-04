Визит принца Гарри в Канаду совпал с поездкой его брата

Принц Гарри объявил о своем визите в Канаду в тот момент, когда его брат принц Уильям начал официальный визит в Бразилию.

Согласно информации The Mirror, представители Гарри объяснили такое совпадение сроков особенностями планирования поездок после ухода из королевской семьи. Источники отметили, что сроки анонсирования мероприятий Гарри и Меган сократились из-за изменений в обеспечении безопасности. Визит в Торонто запланирован на дни, когда Уильям будет участвовать в церемонии вручения премии Earthshot Prize и посетит саммит COP30.

Гарри встретится с ветеранами и представителями военных благотворительных организаций. Представитель герцога подтвердил, что королевские коммуникаторы были уведомлены о поездке «в знак вежливости». Это первая поездка Гарри в Канаду с момента проведения Игр Invictus в 2017 году.