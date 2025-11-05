В Ленобласти за выходные зафиксировали 318 дорожных аварий

За четверо суток с первого по четвертое ноября на дорогах Ленинградской области произошло 12 аварий с пострадавшими, в которых один человек погиб и 15 получили ранения.

Как сообщает пресс-служба ГАИ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, за минувшие выходные дни в регионе зарегистрировано 318 дорожно-транспортных происшествий. Среди пострадавших в авариях нет несовершеннолетних.

Отмечается, что в Северной столице за эти же выходные дни произошло 1007 аварий, в 32 из которых были пострадавшие. В результате ДТП 39 человек получили травмы, включая пятерых детей, однако погибших в Петербурге не зафиксировано.

Общая статистика по городу на Неве и Ленинградской области демонстрирует необходимость повышенного внимания к безопасности дорожного движения в праздничные дни.